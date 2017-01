foto LaPresse

15:56

- "Non ci sarà alcuna manovra". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli al Parlamento Ue. "L'obiettivo è aggiustato per il ciclo e quindi, quando si ha un bilancio in pareggio in termini strutturali, non si deve appesantire l'economia con altre manovre", ha aggiunto. "Abbiamo iniziato e portato a termine un percorso con un'azione di governo incisiva, la strada non è conclusa, ma tutte le istituzioni sapranno continuare questo lavoro".