foto LaPresse

08:13

- Dopo un'apertura in positivo la Borsa di Tokyo vira in rosso e chiude la seduta cedendo l'1,52%. L'indice Nikkei si attesta a 10.747,74 punti, malgrado martedì siano attese nuove misure monetarie in occasione del board di due giorni della Bank of Japan, quando sarà anche diffusa la nota congiunta col governo che recepisce l'obiettivo di battere la deflazione con un target sulla dinamica dei prezzi al 2%.