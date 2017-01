foto Ap/Lapresse

01:41

- La Borsa di Tokyo apre in rialzo dello 0,26%, in vista della riunione di due giorni del board della Bank of Japan che varerà domani nuove misure di allentamento monetario oltre a firmare un documento congiunto con il governo nipponico sulla lotta alla deflazione. L'indice Nikkei, con la frenata del dollaro, si porta a quota 10.941,45, in progresso di 28,15 punti.