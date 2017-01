Gas, Authority: il costo delle bollette scenderà

foto Afp 19:21 - Già da aprile le bollette del gas inizieranno a diminuire per effetto dei nuovi meccanismi di aggiornamento che l'Autorità per l'energia si appresta a introdurre. Lo spiega la stessa Autorità, secondo cui il decremento complessivo sarà del 6-7%, con un risparmio di circa 90 euro su base annua. - Già da aprile le bollette del gas inizieranno a diminuire per effetto dei nuovi meccanismi di aggiornamento che l'Autorità per l'energia si appresta a introdurre. Lo spiega la stessa Autorità, secondo cui il decremento complessivo sarà del 6-7%, con un risparmio di circa 90 euro su base annua.

L'Authority conferma così l'imminente approvazione di un nuovo documento sulla riduzione dei prezzi della materia prima gas.



Il nuovo meccanismo consentirà un'azione "molto incisiva" a beneficio di famiglie e piccoli consumatori, proseguendo nel percorso già avviato dal 2011 per contenere le bollette e trasferire i benefici derivanti dalla maggiore concorrenza sui mercati all'ingrosso e dall'avvicinamento dei prezzi italiani a quelli Ue, reso possibile anche grazie all'istituzione da parte dell'Autorità del mercato di bilanciamento, in grado di fornire un prezzo "spot" non più legato a contratti di lungo periodo.



Per l'energia elettrica, ricorda l'Autorità, le bollette sono già diminuite dell'1,4% con una minore spesa di 7 euro a famiglia mentre la forbice di prezzi dell'elettricità con gli altri Paesi europei si sta attenuando. "Occorre quindi proseguire con le riforme avviate, in costante raccordo con le associazioni dei consumatori, nel comune intento di tutelare i clienti finali", conclude l'organismo di controllo.