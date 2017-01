Saldi, Confesercenti: "Vendite sopra le attese"

foto Ap/Lapresse 10:36 - A due settimane dall'avvio dei saldi, non si verifica il temuto crollo delle vendite: l'onda positiva che ha caratterizzato l'inizio dei ribassi invernali 2013, fa registrare un'inversione di tendenza sostanzialmente positiva rispetto ai saldi invernali dell'anno precedente, sebbene con notevoli differenze territoriali. Vendite positive o stabili al Nord e Centro, ma al Sud si compra di meno. Lo rivela la Confesercenti. - A due settimane dall'avvio dei saldi, non si verifica il temuto crollo delle vendite: l'onda positiva che ha caratterizzato l'inizio dei ribassi invernali 2013, fa registrare un'inversione di tendenza sostanzialmente positiva rispetto ai saldi invernali dell'anno precedente, sebbene con notevoli differenze territoriali. Vendite positive o stabili al Nord e Centro, ma al Sud si compra di meno. Lo rivela la Confesercenti.

La ripresa registrata che tuttavia, secondo la Confesercenti, non basta a compensare il crollo delle vendite (-15%) rilevato a Natale.



Italia divisa a metà

Il sondaggio tra i commercianti, interpellati dalla Fismo Confesercenti, delinea l'immagine di un'Italia divisa a metà, con un Nord e un Centro dove i saldi registrano un andamento stabile o positivo, e un Sud più in difficoltà. Risultati positivi in Liguria, dove le vendite della seconda settimana sono rimaste in linea con la prima: l'aumento si conferma intorno al 6%, rispetto al 10% riscontrato nei primi sette giorni. A Genova, invece, il trend positivo dall'avvio dei saldi (+15%) si conferma anche nella seconda settimana. A Milano e in quasi tutta la Lombardia il trend rimane positivo anche se si registra rispetto alla prima settimana una lieve flessione del tutto fisiologica del 2-3%.



Anche dalla Toscana arrivano dati soddisfacenti, con uno scontrino medio di 200 euro e un inizio della seconda settimana dei saldi stazionaria. A Firenze si conferma sostanzialmente il trend positivo, con incremento medio del +10% nella prima settimana ed un 6-7% nella seconda settimana. A Roma, invece, la situazione è stazionaria.



La ricognizione tra gli operatori della provincia di Cagliari fa emergere una sostanziale insoddisfazione dei negozianti, nonostante una partenza con il botto nei primi due giorni: solo per l'11% i saldi stanno andando bene, il 41% afferma che sono sufficienti mentre il 48% è deluso e si aspettava di più.



Al Sud crollo delle vendite del 20%

Diverso il quadro nelle regioni meridionali: a Napoli dopo un inizio stentato anche a causa del maltempo, si registra un meno 20% rispetto ai saldi del 2012 e questo dato si conferma in tutta la regione. A Bari, dopo un avvio normale i commercianti denunciano una situazione di crisi ed un meno 20%. Lo scontrino medio è di 60-70 euro, decisamente meglio le vendite di abbigliamento per bambini e donna.