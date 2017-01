foto LaPresse

- Il 2013 si annuncia per Ignazio Visco come un altro "anno difficile" con un'ulteriore riduzione del Pil medio dell'1%", dice il governatore di Bankitalia, per il quale la recessione potrebbe finire "nella seconda parte del 2013". Per uscire dall'impasse, le ricette di Visco sono l'equilibrio dei conti pubblici che riporterebbe investimenti e innovazione, e il completamento delle riforme nazionali che ridurrebbe ulteriormente lo spread.