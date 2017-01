foto Dal Web

16:03

- Avvio in altalena per la seduta a Wall Street il giorno dopo il record quinquennale dello S&P, sospinto da Intel per i guadagni in Cina e dalla buona trimestrale di Morgan Stanley. Alle prime battute il Dow Jones guadagna lo 0,10% a 13.609,52 punti, il Nasdaq cede lo 0,25% a 3.129,59 mentre lo S&P 500 arretra dello 0,1% a 1.480,06 punti. Sotto pressione i titoli Apple che perdono l'1,3% e scendono sotto quota 500 dollari.