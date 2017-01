foto LaPresse Correlati Visco contestato dagli studenti 17:18 - "L'occupazione si ridurrà quest'anno e ristagnerà nel successivo. Il tasso di disoccupazione aumenterà toccando il 12% nel 2014". E' quanto rende noto Bankitalia secondo cui nel 2014 "non ci sarà un'inversione di tendenza". Analizzando il calo del Pil nel 2012, gli analisti attribuiscono al balzo dello spread di luglio 2011 e alle manovre di correzione seguite per evitarne "un incontrollato peggioramento" il calo del 2,1% registrato quest'anno. - "L'occupazione si ridurrà quest'anno e ristagnerà nel successivo. Il tasso di disoccupazione aumenterà toccando il 12% nel 2014". E' quanto rende noto Bankitalia secondo cui nel 2014 "non ci sarà un'inversione di tendenza". Analizzando il calo del Pil nel 2012, gli analisti attribuiscono al balzo dello spread di luglio 2011 e alle manovre di correzione seguite per evitarne "un incontrollato peggioramento" il calo del 2,1% registrato quest'anno.

Stop recessione nel 2013, ma pesa incertezza

Il Pil dell'Italia tornerà in crescita solo nella seconda metà del 2013, anno in cui il Pil chiuderà comunque in calo dell'1% e solo nel 2014 il prodotto sarà lievemente positivo (+0,7%). E' quanto stima la Banca d'Italia che avvisa come sullo scenario pesino "ampi margini di incertezza". La svolta, secondo Via Nazionale, "sarebbe possibile dalla graduale ripresa degli investimenti, a seguito della normalizzazione delle condizioni di finanziamento, del recupero della domanda" e del clima di fiducia.



Lectio magistralis all'università di Firenze, gli studenti contestano Visco

Proprio oggi il governatore di Bankitalia Ignazio Visco è arrivato all'università di Firenze per una lectio magistralis in Aula Magna. Ma l'ingresso degli studenti dei Collettivi nell'Aula Magna lo ha costretto a interrompere il suo intervento. In precedenza, il rettore dell'Ateneo era uscito dall'Aula per cercare di calmare la protesta degli studenti.



Dopo le proteste, gli studenti sono stati fatti uscire e Visco ha ripreso il suo discorso. I ragazzi, usciti dal padiglione, stazionano ora davanti continuando il presidio che avevano peraltro annunciato già nei giorni scorsi proprio per contestare la presenza del governatore nell'Università fiorentina.



Visco: "Ancora un anno difficile, si affronti il problema crescita"

Anche il numero uno di Palazzo Koch è d'accordo sul fatto che il 2013 sarà un altro "anno difficile", come ha detto nella sua "lectio magistralis" all'università di Firenze. Ma, ha aggiunto, la recessione potrebbe aver fine "nella seconda parte dell'anno". Passando al nodo spread, Visco ha detto che ulteriori riduzioni del differenziale tra Btp e Budn "potranno derivare dal pieno dispiegarsi delle riforme nazionali".



L'Italia, al di là della congiuntura favorevole, "deve trovare le motivazioni e gli incentivi per affrontare con decisione il problema della crescita". Guadagni di competitività possono essere "solo il risultato di un impegnativo ma imprescindibile disegno organico di riforma", ha aggiunto. I punti "fondanti" di questo disegno di riforme "sono oggetto da tempo di attenzione". Si va infatti dalle liberalizzazioni nell'accesso ai mercati al loro miglior funzionamento, e al sostegno dell'accumulazione di capitale umano e fisico, "dal miglioramento della qualità dei servizi pubblici alla riduzione degli ostacoli burocratici - ha proseguito - dal contrasto all'evasione fiscale ed alla corruzione a una maggior efficienza della giustizia civile". Per Visco la crescita della produttività "dipende da un progresso netto in tutte queste componenti".



Più Cig e giovani disoccupati, outlook negativo

La recessione, dice ancora il bollettino di Bankitalia, pesa sul mercato del lavoro italiano che registra un tasso di occupazione sostanzialmente invariato ma un incremento dei disoccupati, soprattutto giovani, e una maggiore richiesta di cassa integrazione da parte delle imprese, con prospettive che restano negative. E' il quadro tracciato dal bollettino trimestrale della Banca d'Italia nella parte dedicata al mercato del lavoro.



"Gli effetti della recessione non si sono finora riflessi in una caduta dell'occupazione, ma hanno determinato soprattutto un maggiore ricorso alla cassa integrazione guadagni e un aumento delle persone in cerca di lavoro che ha spinto verso l'alto il tasso di disoccupazione, in particolare quello giovanile", si legge nella sintesi dove si ricorda che nel terzo trimestre del 2012 il tasso dei giovani (tra 15 e 24 anni) senza lavoro era superiore di oltre sei punti percentuali rispetto a un anno prima. Secondo l'ultimo dato Istat, nel mese di novembre 2012, la disoccupazione giovanile ha toccato il 37,1%, segnando il record assoluto.



Frena ancora il credito, tassi troppo elevati

Le condizioni del credito in Italia "restano tese" e i tassi per i finanziamenti a imprese e famiglie sono ancora più elevati rispetto agli altri paesi europei come la Germania di oltre 1 punto percentuale. E' quanto afferma la Banca d'Italia secondo cui "l'offerta di credito resta frenata dall'elevato rischio percepito dagli intermediari, in relazione agli effetti della recessione sui bilanci delle imprese". Note positive arrivano dalle robuste capacità di raccolta e dalla capitalizzazione delle banche.