- "Finché le famiglie non avranno soldi da spendere, la situazione non cambierà. Se non si vendono i nostri prodotti, le industrie si fermano". Raffaele Bonanni, leader della Cisl, commenta così il crollo di fatturato e ordinativi dell'industria rilevato dall'Istat. Si devono restituire le tasse ai cittadini, soprattutto ai pensionati - prosegue -, affinché l'economia possa essere sostenuta invece che debilitata".