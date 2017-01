foto LaPresse

- La Borsa di Tokyo vola e, chiudendo ai massimi intraday, vede l'indice Nikkei portarsi a 10.913,30 punti (+2,86%), oltre quota 10.900 per la prima volta in 2 anni e nove mesi. I listini nipponici beneficiano della brusca frenata dello yen, delle attese su nuove e robuste misure di allentamento monetario da parte della Bank of Japan (BoJ) e dei confortanti dati sul Pil della Cina relativo al 2012 (+7,9%).