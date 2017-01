foto Ap/Lapresse

16:10

- La Borsa di New York apre in positivo dopo il balzo delle costruzioni di case nuove negli Usa, aumentate a dicembre del 12,1%. Il Dow Jones guadagna lo 0,41% a 3.130 punti, mentre il Nasdaq avanza dello 0,41% a quota 3.130. A incoraggiare gli investitori anche la discesa delle richieste dei sussidi di disoccupazione, diminuite la settimana scorsa di 37mila unità, per scivolare a 335mila: un dato che risulta migliore delle previsioni degli analisti.