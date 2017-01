Marchionne ribadisce il suo impegno in Italia: "Su Melfi, dichiarazioni dei politici oscene"

foto Ap/Lapresse 13:47 - "Siamo pronti a confermare tutti i nostri impegni per l'Italia". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, al Quattroruote Day. "In tre o quattro anni - ha spiegato - arriveremo all'impiego pieno dei nostri dipendenti. Presenteremo 17 modelli e 7 aggiornamenti prodotti entro il 2016". Quindi la rassicurazione su Melfi: "Abbiamo dovuto ristrutturare gli stabilimenti, ma ripartirà tutto". - "Siamo pronti a confermare tutti i nostri impegni per l'Italia". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, al Quattroruote Day. "In tre o quattro anni - ha spiegato - arriveremo all'impiego pieno dei nostri dipendenti. Presenteremo 17 modelli e 7 aggiornamenti prodotti entro il 2016". Quindi la rassicurazione su Melfi: "Abbiamo dovuto ristrutturare gli stabilimenti, ma ripartirà tutto".

Il mercato europeo dell'auto chiuderà il 2013 "in linea con il 2012". "Andranno bene America, Brasile e Cina'', ha poi spiegato. "In Cina, in particolare, con Gac potranno essere prodotte 100mila vetture all'anno - ha aggiunto -. Lo stabilimento è pronto e potenzialmente potrebbe iniziare la produzione tra 18 mesi". Marchionne, poi, è tornato su Melfi, affermando: "Ho trovato oscene le dichiarazioni di ieri dei politici".