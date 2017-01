foto Ap/Lapresse 10:31 - La crescita dell'eurozona "continua ad essere debole" ma "nella seconda parte del 2013 è attesa una ripresa". Questa l'analisi della Bce nel bollettino di gennaio. Servono, aggiunge l'Eurotower, "ulteriori passi nel risanamento delle finanze pubbliche" ma soprattutto riforme strutturali aggiuntive per rendere l'economia "più flessibile, dinamica e competitiva". Essenziali le "riforme nei mercati dei beni e servizi" per "la concorrenza e la competitività". - La crescita dell'eurozona "continua ad essere debole" ma "nella seconda parte del 2013 è attesa una ripresa". Questa l'analisi della Bce nel bollettino di gennaio. Servono, aggiunge l'Eurotower, "ulteriori passi nel risanamento delle finanze pubbliche" ma soprattutto riforme strutturali aggiuntive per rendere l'economia "più flessibile, dinamica e competitiva". Essenziali le "riforme nei mercati dei beni e servizi" per "la concorrenza e la competitività".

Investitori in fuga dall'Italia

"L'accresciuta incertezza politica in Italia" è stata "all'origine di alcuni flussi di capitali, con l'obiettivo di ricercare investimenti più sicuri, verso i titoli emessi dai paesi con rating AAA". Questo il giudizio della Bce.



Peggiora il mercato del lavoro

"I mercati del lavoro dell'area dell'euro continuano a risentire della crisi economica e finanziaria. L'occupazione è diminuita ulteriormente nel terzo trimestre del 2012, mentre la disoccupazione ha continuato ad aumentare", dicono gli esperti di Francoforte, spiegando che "i dati delle indagini segnalano un ulteriore calo dei posti di lavoro nell'ultimo trimestre dell'anno".



La fiducia è migliorata

Ma arrivano anche segnali ottimisti. Secondo gli analisti "vari indicatori congiunturali hanno mostrato più di recente una sostanziale stabilizzazione, seppure su livelli contenuti, e il clima di fiducia nei mercati finanziari è migliorato sensibilmente".



Banche al sicuro è fattore chiave

"La solidità dei bilanci bancari sarà un fattore chiave per agevolare sia un'adeguata offerta di credito all'economia, sia la normalizzazione di tutti i canali di finanziamento", scrive la Bce, sottolineando che l'attuazione di interventi decisivi per realizzare un quadro finanziario integrato contribuirà al conseguimento di questo obiettivo". Inoltre, il "futuro meccanismo di vigilanza unico rappresenta un passo cruciale verso un'integrazione del sistema bancario".