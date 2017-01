foto Ap/Lapresse

09:18

- Piazza Affari apre piatta. Il Ftse Mib cede lo 0,02% a 17.347 punti. In spolvero Mediaset (+3,89%). Bene anche Ferragamo (+1,28%) e Pirelli (+1,08%). Cali per Generali (-0,65%), Banco Popolare (-0,2%) ed Exor (-0,35%). Il differenziale tra il Btp e il Bund tedesco a 10 anni apre in leggero rialzo a 263,5 punti (261 punti ieri in chiusura di giornata). Il rendimento del decennale si attesta al 4,18%.