foto Ap/Lapresse

08:33

- La Borsa di Tokyo termina gli scambi in frazionale rialzo (+0,09%) una seduta volatile e segnata dall'andamento incerto dello yen e dalle nuove perdite delle società fornitrici di Boeing per il 787 Dreamliner. L'indice Nikkei guadagna 9,20 punti, a 10.609,64, e prova a riavvicinarsi ai massimi degli ultimi 32 mesi toccati martedì. GS Yuasa, produttore delle batterie del 787 finite nel mirino come possibile causa degli incidenti, perde il 5% circa.