- Scendono gli investimenti diretti stranieri (Fdi) in Cina nel 2012 di quasi il 4%, il primo dato negativo in nove anni. Il calo è dovuto ad una diminuzione nel manifatturiero, in quanto in molti son andati via dalla Cina per cercare paesi con minori costi di lavoro. Pechino secondo il Wall Street Journal sta perdendo il proprio ruolo di "fabbrica del mondo", con i produttori che si spostano verso altri paesi più economici del sud est asiatico.