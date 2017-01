foto Ap/Lapresse

01:41

- Avvio in lieve rialzo per la Borsa di Tokyo dove con i primi scambi l'indice Nikkei segna un progresso dello 0,70%, a 10.675,5 punti, dopo un forte calo della seduta precedente. Un rimbalzo in parte tecnico dovuto al trend leggermente rialzista del dollaro e dell'euro nei confronti dello yen.