foto Tgcom24

17:49

- Compromesso in Senato sulla Tares: l'entrata in vigore della nuova tassa sui rifiuti non slitta a luglio, come chiesto stamane dalla Commissione Ambiente, ma slitta a luglio il pagamento della prima rata, fissato ad aprile. L'Aula approva il nuovo emendamento, mentre il governo si rimette all'Aula.