09:22

- Avvio negativo per Piazza Affari: alla Borsa di Milano il primo indice Ftse Mib della giornata segna una perdita dello 0,23%, mentre il Ftse It All-Share un calo dello 0,18%. Tra i titoli principali, il peggiore è Fiat (-1,7%) dopo i dati del mercato dell'auto. Bene in apertura Tod's, che sale di due punti percentuali.