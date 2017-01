Mercato auto a picco in Europa: -8,2%

foto Dal Web 08:33 - Per il mercato dell'auto il 2012 è stato un anno nerissimo. Secondo quanto comunicato dall'Acea, l'associazione che riunisce i costruttori di auto presenti in Europa, le nuove immatricolazioni nei 27 Paesi dell'Ue hanno toccato il livello più basso dal 1995. Sono state vendute in totale 12.053.904 auto, per una contrazione del mercato dell'8,2%, il maggior ribasso dal 1993. - Per il mercato dell'auto il 2012 è stato un anno nerissimo. Secondo quanto comunicato dall'Acea, l'associazione che riunisce i costruttori di auto presenti in Europa, le nuove immatricolazioni nei 27 Paesi dell'Ue hanno toccato il livello più basso dal 1995. Sono state vendute in totale 12.053.904 auto, per una contrazione del mercato dell'8,2%, il maggior ribasso dal 1993.

Considerando i 27 Paesi Ue più quelli Efta, le nuove immatricolazioni nel 2012 sono calate del 7,8% a 12.527.912 unità



Tra i cinque principali mercati dell'auto in Europa, l'Italia è quella che nel 2012 registra la flessione maggiore (-19,9% a 1.402.089 nuove vetture). Cali a doppia cifra anche per Francia (-13,9% a 1.898.760) e Spagna (-13,4% a 699.589). In ribasso le vendite anche in Germania (-2,9% a 3.082.504), mentre la Gran Bretagna registra un aumento delle nuove immatricolazioni del 5,3% a 2.044.609 unità.



Guardando al solo mese di dicembre è invece la Spagna a mettere a segno la flessione più marcata (-23% a 51.197 unità), seguita dall'Italia (-22,5% a 86.735). Ribassi a doppia cifra anche per Germania (-16,4% a 204.331) e Francia (-14,6% a 160.314). In controtendenza la Gran Bretagna, che registra un incremento delle immatricolazioni del 3,7% a (123.557).



Considerando l'intera Europa a 27 più i Paesi Efta, nel 2012 il progresso maggiore lo registra l'Islanda (+56,4%), mentre il calo più marcato lo registra la Grecia (-40,1%). A dicembre, invece, l'Islanda registra l'incremento più marcato (+100%), mentre il maggior ribasso spetta al Portogallo (-43,6%).



Fiat al settimo posto nella top ten

Nella top ten del 2012 dei principali costruttori di auto in Europa, il Gruppo Fiat si posiziona al settimo posto, ad un soffio dalla concorrente Bmw: la casa automobilistica torinese registra infatti 798.542 nuove immatricolazioni, appena 735 in meno rispetto al gruppo di Monaco; ed entrambe ottengono una quota di mercato pari al 6,4%. Primo in classifica il gruppo Volkswagen, seguito da Psa Peugeot Citroen e Renault, che registra la flessione più marcata (-18,9%) nelle vendite nella top ten.



In particolare tutti i gruppi della top ten registrano flessioni nelle vendite nel 2012: il Gruppo Volkswagen registra un -1,1% a 3.112.304 unita'; Psa Peugeot Citroen -12,9% a 1.465.009; Renault -18,9% a 1.052.824; Gm Group -13,6% a 1.007.304; Ford -13% a 939.409; Bmw -1,4% a 799.277; Fiat -15,8% a 798.542; Daimler -2,2% a 656.557; Toyota -2,5% a 540.990 e Nissan -5,8% a 432.411.



Tra i singoli brand, nel 2012 la flessione più marcata è per Gm (-33,5%), ma per volumi di vendita sono più significativi i calo di Alfa Romeo (-31,1%) e Renault (-22,2%). I pochi brand con vendite in aumento, invece, spicca Land Rover (+34,5%), seguita da Jaguar Land Rover (+27%) e Jeep (+19%).



Guardando al solo mese di dicembre, il Gruppo Fiat si classifica sempre al settimo posto della top ten, con una flessione delle vendite del 17,9% (a 50.653). La classifica è guidata da Volkswagen (-14,5% a 199.954), seguita da Psa Peugeot Citroen (-18,8% a 91.636) e Renault (-19,4% a 76.314). Tra i primi dieci costruttori europei, la flessione maggiore è quella di Ford (-27,3% a 54.594), mentre in controtendenza Bmw che mette a segno un +0,6% a 66.189. Tra i singoli brand il tonfo maggiore a dicembre è quello di Gm (-86,1%), seguito da Lexus (-51,1%). Tra i pochi brand in crescita, Jaguar segna un +11,9% e Jeep +11,4%.