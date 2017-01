foto Dal Web

19:03

- La Cigs per Melfi "non è stata ancora formalmente presentata" ma, secondo Elsa Fornero che ne ha parlato con la Fiat, "è un seguito dell'impegno di investire nella fabbrica". Lo ha detto il ministro del Lavoro parlando durante una visita al Consiglio d'Europa. "La esamineremo e vedremo in che termini potrà essere concessa", ha aggiunto. "Se in corso di ristrutturazione i dipendenti non possono lavorare, la Cigs può essere normale", ha specificato.