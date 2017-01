foto Ap/Lapresse

18:23

- Seduta positiva per la Borsa di Milano in un mercato in fase di stallo, dopo il monito del presidente della Fed Ben Bernanke ad alzare il tetto sul debito Usa. Così, l'indice Ftse Mib chiude in rialzo dello 0,44% a 17.467 punti, l'All-Share con un progresso dello 0,49% 18.439 e lo Star avanzando dello 0,14% a 11.439. Bene i bancari, Mps (+2,32%) e Intesa (+1,56%), Ferragamo ai massimi storici (+3,39%), giù Fiat (-1,32%) e Mediaset (-3,33%).