foto Ansa

16:33

- Dopo l'annuncio della cassa integrazione per lo stabilimento di Melfi, il Lingotto sottolinea che non è in previsione la chiusura di nessun impianto in Italia. Lo ha detto l'a.d. di Fiat, Sergio Marchionne, intervenendo al Salone dell'auto di Detroit. Secondo il top manager italo-canadese inoltre, i tagli di posti di lavoro effettuati in Polonia hanno protetto i lavoratori delle fabbriche italiane.