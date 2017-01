foto Olycom

- Fitch teme che le riforme in Italia subiscano un rallentamento. Lo ha affermato un analista dell'agenzia di rating, aggiungendo che "con le elezioni in Italia e Germania e con il Paese in recessione, la sfida per mantenere il buon momento visto nell'ultima parte del 2012 non dovrebbe essere sottostimata". Quanto alla stabilizzazione del debito in Spagna, Portogallo, Irlanda e Italia, "siamo circa a metà strada".