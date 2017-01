foto Ansa 11:09 - A dicembre il tasso d'inflazione annuo registra un nuovo rallentamento, il terzo, fermandosi al 2,3%, dal 2,5% di novembre e scendendo al livello più basso dal gennaio 2011. Lo comunica l'Istat rivedendo le proprie stime al ribasso (il dato provvisorio era al 2,4%). Su base mensile i prezzi salgono dello 0,2%. - A dicembre il tasso d'inflazione annuo registra un nuovo rallentamento, il terzo, fermandosi al 2,3%, dal 2,5% di novembre e scendendo al livello più basso dal gennaio 2011. Lo comunica l'Istat rivedendo le proprie stime al ribasso (il dato provvisorio era al 2,4%). Su base mensile i prezzi salgono dello 0,2%.

Il tasso d'inflazione medio annuo per il 2012 è pari al 3%, in accelerazione rispetto al 2,8% del 2011. Lo comunica l'Istat, diffondendo i dati definitivi sui prezzi al consumo a dicembre. Si tratta del valore medio annuo più alto dal 2008.



Rincaro "carrello della spesa" da record

Nella media del 2012 il rincaro del cosiddetto "carrello della spesa" (i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza, da cibo a carburanti), è del 4,3%, un rialzo superiore a quanto segnato nel 2011 (3,5%). Si tratta del valore medio annuo più alto dal 2008.



Anche i rincari sulla benzina ai minimi dal 2008

A dicembre, rispetto a novembre, i prezzi di quasi tutti i carburanti risultano in calo. In particolare, la benzina scende dell'1,1% e il gasolio per mezzi di trasporto dello 0,6%. Su base annua il rincaro della verde frena all'8,0% (dall'11,3% di novembre), al minimo da novembre 2010, e quello del gasolio al 7,1%, il rialzo più basso da dicembre 2009 (dal 13,9% di novembre).