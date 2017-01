foto Dal Web

09:14

- Piazza Affari apre in calo con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,22% a 17.348 punti. In deciso calo Tenaris (-1,5%) ed Mps (-0,99%). Segno meno anche per le altre banche come Mediobanca e Bpm (entrambe -0,8%) e Generali che perde ancora (-0,78%) all'indomani della presentazione a Londra. Tra i titoli che fanno bene Fiat (+1,5%), in scia all'annuncio di Marchionne di voler fondere Chrysler col Lingotto. Bene anche Ferragamo (+1%).