foto Getty

22:38

- Termina contrastata la seduta a Wall Street, con il Dow Jones che guadagna lo 0,16%, a 13.509,85 punti, il Nasdaq che cede lo 0,26%, a 3.117,50 punti, e lo S&P 500 che arretra dello 0,9%, a 1.470,74 punti. Dopo la chiusura, l'euro è scambiato a 1,3378 dollari. Sui listini domina la prudenza in una settimana che sarà ricca di risultati trimestrali, in particolare bancari. Il Nasdaq appare condizionato dalle inquietudini per Apple.