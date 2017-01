foto Afp

17:29

- In Italia, durante il 2012, c'è stato un aumento record delle famiglie in difficoltà economiche. E' quanto emerge dal Rapporto Ue trimestrale su Occupazione e situazione sociale. Su base annuale, infatti, segnala Bruxelles, "l'Italia ha registrato un rialzo particolarmente netto dell'indice di stress finanziario di oltre il 13%". Un valore che è quasi tre volte l'aumento subito da Paesi in difficoltà come Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna.