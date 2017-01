foto Ap/Lapresse

- "Fiat e Chrysler devono diventare una cosa sola". Lo ha detto l'a.d. del Lingotto, Sergio Marchionne, al salone del'auto di Detroit. Prima della quotazione in Borsa della casa automobilistica americana, quindi, potrebbe esserci l'acquisizione della quota di Veba da parte della società di Torino. "Il fondo Veba - ha detto Marchionne - non resterà azionista di Chrysler a lungo e non dovrebbe rimanerlo, anche se loro vogliono monetizzare".