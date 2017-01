foto Ap/Lapresse

16:05

- Avvio di seduta in territorio lievemente negativo per la Borsa di New York. L'indice Dow Jones perde lo 0,01%, mentre il Nasdaq cede lo 0,37%. L'incertezza di Wall Street ha contagiato anche le Borse europee che segnano un peggioramento: tutti i mercati ondeggiano in terreno leggermente negativo, con Milano (Ftse Mib -0,6%) più debole degli altri listini.