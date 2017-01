foto Afp 11:14 - Le entrate tributarie nel periodo gennaio-novembre 2012 si sono attestate a quota 340,7 miliardi di euro, in crescita del 3,1% (10,2 miliardi) rispetto al corrispondente periodo del 2011. E' quanto risulta da uno studio della Banca d'Italia dedicato alla finanza pubblica. Nel solo mese di novembre, in particolare, le entrate tributarie sono state pari a 31,4 miliardi, in aumento di 1,4 miliardi rispetto a quelle dello stesso mese del 2011. - Le entrate tributarie nel periodo gennaio-novembre 2012 si sono attestate a quota 340,7 miliardi di euro, in crescita del 3,1% (10,2 miliardi) rispetto al corrispondente periodo del 2011. E' quanto risulta da uno studio della Banca d'Italia dedicato alla finanza pubblica. Nel solo mese di novembre, in particolare, le entrate tributarie sono state pari a 31,4 miliardi, in aumento di 1,4 miliardi rispetto a quelle dello stesso mese del 2011.

Cresce il debito

Nei primi undici mesi del 2012 l'incremento del debito, rispetto alla fine del 2011, è stato di 113,9 miliardi di euro. Lo riferisce la Banca d'Italia spiegando che l'aumento riflette il fabbisogno complessivo delle amministrazioni pubbliche (73 miliardi), l'aumento delle attività del Tesoro presso la Banca d'Italia e degli impieghi della liquidità (34,9 miliardi) e l'emissione di titoli sotto la pari (6,4 miliardi); l'apprezzamento dell'euro ha ridotto il debito di 0,3 miliardi.



Pesano gli aiuti all'area euro

Alla crescita ha contribuito per quasi 23 miliardi il sostegno dei Paesi dell'area dell'euro in difficoltà, comprendente la quota di competenza dell'Italia dei prestiti erogati dall'European Financial Stability Facility (Efsf) e il versamento effettuato in ottobre delle prime due tranches per la sottoscrizione del capitale dell'European Stability Mechanism (Esm).



Debito record a novembre

Il debito pubblico italiano a novembre 2012 ha toccato un nuovo record storico, a 2.020,668 miliardi di euro, ma a dicembre dovrebbe tornare "ampiamente al di sotto della soglia dei 2.000 miliardi" grazie al rilevante avanzo osservato per il settore statale e al forte decumulo della liquidità del Tesoro, riferisce Bankitalia.