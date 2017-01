09:31 - La Borsa di Milano apre in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,54% a 17.596 punti mentre il Ftse All Share dello 0,63% a 18.578 punti. Bene Generali (+0,55%) e le banche con Unicredit in aumento dell'1,17% e Intesa Sanpaolo dello 0,67%. Debole Atlantia (-0,15%).