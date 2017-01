foto Ap/Lapresse

17:53

- Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, nel giorno in cui lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto la soglia dei 250 punti base (non accadeva dall'estate del 2011). L'indice Ftse Mib ha segnato un +0,29% a 17.502 punti, il Ftse Italia All Share ha guadagnato lo 0,28% a 18.461 punti mentre il Ftse Italia Star ha registrato un +0,02% a 11.409 punti.