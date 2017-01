foto Ap/Lapresse

15:22

- La proposta del presidente uscente dell'Eurogruppo, Jean Claude Junker, su un salario minimo europeo non è vista di buon occhio dalla leader della Cgil, Susanna Camusso. "E' un'ipotesi che noi non condividiamo", ha spiegato il segretario generale criticando anche il progetto di "non avere contratti nazionali ma al massimo una contrattazione di secondo livello. Noi invece pensiamo che il contratto nazionale sia uno strumento insostituibile".