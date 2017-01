foto Ap/Lapresse 11:52 - Il problema dell'Italia "è precisamente che a settembre 2011 aveva politiche non coerenti con gli impegni di bilancio", e solo "da novembre 2011 ha avviato misure di consolidamento più solide e prudenti, e per questo sono scesi i rendimenti che facilitano il ritorno della fiducia". Lo ha detto il commissario agli affari economici Olli Rehn secondo il quale "l'economia dell'eurozona è ancora debole e la ripresa ci sarà solo nel 2014". - Il problema dell'Italia "è precisamente che a settembre 2011 aveva politiche non coerenti con gli impegni di bilancio", e solo "da novembre 2011 ha avviato misure di consolidamento più solide e prudenti, e per questo sono scesi i rendimenti che facilitano il ritorno della fiducia". Lo ha detto il commissario agli affari economici Olli Rehn secondo il quale "l'economia dell'eurozona è ancora debole e la ripresa ci sarà solo nel 2014".

"La tensione sui mercati si è allentata, basta guardare all'Italia dove gli spread sui bond a dieci anni si sono dimezzati dall'autunno 2011, un risparmio di circa tre miliardi solo per il primo anno", ha aggiunto il commissario europeo.



Rehn ha commentato positivamente la situazione attuale dell'Italia che, ha affermato, "è diventato un Paese molto più stabile e sicuro dai rischi". Poi il commissario europeo agli affari economici ha ribadito che Roma "resti sul binario del consolidamento prudente di bilancio per ottenere il pareggio, e stia lontana da acque agitate". Mentre a una domanda sull'Imu risponde che "non è mai pericoloso riconsiderare le politiche".