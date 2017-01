foto Ap/Lapresse

09:18

- Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,48% a 17.537 punti. Salgono Mediaset (+1,79%), Ubi Banca (+1,6%), Banco Popolare (+1,11%), scivola invece Pirelli (-2,28%). Il differenziale tra il Btp e il Bund apre sotto i 260 punti, a 256,9, in lieve arretramento rispetto ai 259 punti segnati ieri in chiusura. Il rendimento è al 4,1%.