foto Ap/Lapresse

07:45

- Le attese di ulteriori manovre di allentamento monetario da parte della Bank of Japan frenano lo yen e sostengono la Borsa di Tokyo che termina gli scambi in rialzo dell'1,40%, intorno ai massimi degli ultimi due anni. L'indice Nikkei guadagna 148,93 punti, a 10.801,57, in scia anche al varo delle misure per rilanciare l'economia da 20.200 miliardi di yen (circa 180 miliardi di euro), deciso dal governo di Shinzo Abe.