Borsa, Wall Street chiude in rialzo

foto Ap/Lapresse

23:06

- Chiusura in rialzo per Wall Street, col Dow Jones che guadagna lo 0,60% a 13.470,99 punti, e il Nasdaq lo 0,51% a 3.121,76 punti. In rialzo anche l'indice S&P500 che sale dello 0,76% a 1.472,10 punti.