foto Ansa

17:46

- In Europa la pressione fiscale cresce anche per colpa dell'Italia: nel 2011 si è attestata a quota 40% nella Ue a 27 e al 40,8% nell'eurozona, contro il 39,6% e il 40,3% del 2010. Il Belpaese, registra Eurostat, incide pesantemente sul dato: con il 42,8% (stabile rispetto al 2010) va a collocarsi al settimo posto tra i Paesi europei e quinta in area euro. Roma scende di un posto superata, rispetto all'anno precedente, dalla Finlandia.