- Per José Manuel Barroso, "il tempo delle decisioni d'emergenza dovrebbe essere finito" e "lo scenario apocalittico di una rottura dell'Eurozona non si è avverato". Secondo il presidente della Commissione europea, "non è però tempo per compiacersi e la priorità deve ora essere la crescita". Barroso era in compagnia di Enda Kelly, premier dell'Irlanda, che nei prossimi sei mesi avrà la presidenza di turno della Ue.