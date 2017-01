foto Ap/Lapresse

15:59

- La Borsa di New York apre in positivo, con il Dow Jones a +0,30% a 13.427 punti e il Nasdaq a +0,68% a quota 3.126. Gli investitori sono ottimisti dopo i dati positivi che arrivano dalla Cina, con l'export rimbalzato a sorpresa a dicembre ai massimi degli ultimi sette mesi. Tra i titoli, occhi puntati su Microsoft, su cui Morgan Stanley ha tagliato il rating, mentre Tiffany è vista in crescita dopo il forte incremento delle vendite mondiali, pari al 4%.