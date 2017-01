foto Ap/Lapresse

15:10

- Il presidente della Commissione europea Josè Manuel Barroso non ci sta a lasciare che Bruxelles sia vista come responsabile principale dell'austerity in Italia. "E' sleale accusarla davanti all'opinione pubblica - dice -. Le difficoltà vengono dal debito eccessivo fatto dai governi precedenti" e sono dovute alla "irresponsabilità" dei supervisori nazionali.