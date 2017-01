foto Dal Web Correlati Confcommercio: consumi in calo 12:51 - Le feste natalizie favoriscono la ripresa, seppur contenuta, dei consumi alimentari. E' quanto emerge da un'indagine della Confesercenti. "Alla fine di un anno di calo generalizzato, nelle settimane di Natale e Capodanno le vendite, dalla macelleria all'ortofrutta, hanno complessivamente tenuto, mettendo a segno un leggero aumento del volume del venduto, che arriva, a secondo della zona o del settore, fino al 10%", dice la Confesercenti. - Le feste natalizie favoriscono la ripresa, seppur contenuta, dei consumi alimentari. E' quanto emerge da un'indagine della Confesercenti. "Alla fine di un anno di calo generalizzato, nelle settimane di Natale e Capodanno le vendite, dalla macelleria all'ortofrutta, hanno complessivamente tenuto, mettendo a segno un leggero aumento del volume del venduto, che arriva, a secondo della zona o del settore, fino al 10%", dice la Confesercenti.

A favorire questo trend positivo sarebbe, secondo l'associazione di categoria, la vocazione "casalinga" delle feste natalizie.



Saldi, cali 5-10%, contenuti grazie ai turisti

Confesercenti fa anche un bilancio del primo weekend di saldi che ha risentito della crisi, anche se in modo inferiore rispetto alle attese, almeno nelle grandi città, grazie ai turisti che sono il 50% dei clienti. Così, le svendite hanno registrato un un calo "contenuto", in media tra il -5% e il -10% sull'anno scorso. Così Milano ha segnato -5%; Torino, Bari e Napoli -10%; Bologna -15%, Palermo -25%. Acquistati, in generale, meno capi importanti, più "low cost" e accessori. Premiati dai turisti soprattutto i negozianti dei centri storici delle grandi città: Venezia, Roma (+5%) e Milano. Lo scontrino medio a Roma è stato di 200 euro, a Milano, Torino e Bologna di 100 euro, a Bari, Palermo e Napoli di 70 euro.