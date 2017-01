foto Ap/Lapresse Correlati Bankitalia: "Sempre meno soldi alle imprese"

Confesercenti: "Ripresina" a Natale 13:03 - "I tempi che viviamo sono difficili, non dobbiamo dare all'opinione pubblica l'impressione che il peggio sia alle nostre spalle perché ci sono ancora cose da fare molto difficili". Queste le parole del presidente dell'eurogruppo, Jean Claude Juncker, al Parlamento Ue. Juncker ha poi proposto una soluzione: "Bisogna ritrovare la dimensione sociale dell'unione economica e monetaria, con misure come il salario minimo in tutti i Paesi della zona euro". - "I tempi che viviamo sono difficili, non dobbiamo dare all'opinione pubblica l'impressione che il peggio sia alle nostre spalle perché ci sono ancora cose da fare molto difficili". Queste le parole del presidente dell'eurogruppo, Jean Claude Juncker, al Parlamento Ue. Juncker ha poi proposto una soluzione: "Bisogna ritrovare la dimensione sociale dell'unione economica e monetaria, con misure come il salario minimo in tutti i Paesi della zona euro".

"In caso contrario - riprende - perderemmo la credibilità e l'approvazione della classe operaia, per dirla con Marx". La situazione resta insomma molto difficile secondo il numero uno dell'eurogruppo anche se, come precisa lo stesso Juncker, "iniziamo il 2013 in una situazione nettamente migliore rispetto all'anno scorso e il 2012 è stato un anno di risultati positivi per la zona euro".



Disoccupazione a livelli drammatici

La situazione disoccupati, continua Juncker, "è drammatica, avevamo detto che l'euro avrebbe riequilibrato la società e invece la disoccupazione aumenta. Nell'area euro supera l'11%, e non ce lo possiamo permettere". Secondo il presidente dell'eurogruppo la mancanza di lavoro è "una tragedia che stiamo sottovalutando". Per questo, ha aggiunto, "dobbiamo relizzare politiche più attive per il mercato del lavoro".



"Ue divisa sul suo futuro, ma servono risposte"

Juncker sollecita poi i Paesi a trovare una linea comune, ammonendo: "Nella Ue non c'è accordo sulla strada da imboccare nei prossimi anni, gli Usa e gli altri ci interpellano a proposito e noi abbiamo solo risposte di cortissimo respiro". Il presidente dell'Eurogruppo si lamenta al riguardo dicendo che nell'ultimo vertice Ue i leader hanno fatto osservazioni discordanti sulla road map descritta dai quattro presidenti Draghi, Juncker, Van Rompuy e Barroso sul rafforzamento della governance.