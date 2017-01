foto LaPresse

- Nel 2012 calano i prezzi degli immobili in quasi tutte le città capoluogo italiane. Secondo le rilevazioni dell'ufficio studi di Idealista.it il calo medio è dell'ordine del 5%. Nel quarto trimestre i ribassi riguardano il 70% delle città prese in esame. A Padova (-16,4%), Bari (-7,1%) e Roma (-6,6%) i cali maggiori. E le previsioni per il 2013 non sono incoraggianti: le compravendite toccheranno un nuovo minimo storico.