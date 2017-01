foto LaPresse Correlati Confcommercio: giù i consumi

Si amplia a novembre il calo dei prestiti delle banche. Secondo i dati della Banca d'Italia, sono scesi dell'1,5 per cento su base annua (-1% nel mese precedente). Una discesa particolarmente pesante per quanto riguarda i prestiti alle società non finanziarie, scesi del 3,4 per cento (-2,9% a ottobre). Calo più contenuto invece per quelli alle famiglie, con una contrazione dello 0,3% (era -0,1% a ottobre).

Mutui, tassi stabili al 4,05%

Rimangono intanto stabili a novembre i tassi d'interesse sui finanziamenti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni a quota 4,05% (erano al 4,06% a ottobre). Palazzo Koch fa sapere inoltre che i tassi sulle nuove erogazioni di credito al consumo sono diminuiti al 9,49% (erano al 9,65% a ottobre). I tassi d'interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie di importo inferiore a un milione di euro sono stati pari al 4,49% (erano al 4,51 nel mese precedente), mentre i tassi sui prestiti di importo superiore a tale soglia sono stati del 3,06% (3,02 in ottobre).



Banche, accelera la raccolta

Aumenta ancora la raccolta delle banche: a novembre il tasso di crescita dei depositi del settore privato è salito al 6,6% (4,7% a ottobre 2012), quello della raccolta obbligazionaria è stato pari al 10,6% (era all'11,9% nel mese precedente).