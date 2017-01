foto LaPresse

08:33

- Seduta positiva per la Borsa di Tokyo, dove gli scambi si sono chiusi con l'indice Nikkei in rialzo dello 0,70%, attestatosi a 74,07 punti. Un andamento positivo spinto dalle attese sull'arrivo di ulteriori misure di allentamento monetario da parte della Bank of Japan (BoJ), e favorito dalla frenata dello yen contro il dollaro (salito a 88,22) e l'euro (a 115,08).