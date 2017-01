foto Ap/Lapresse

18:33

- Chiusura di seduta positiva per la Borsa di Milano, ai massimi degli ultimi 17 mesi. Il Ftse Mib guadagna il 2,21% a 17.326 punti, sui livelli di agosto 2011. Il Ftse Italia All Share avanza del 2,13% a 18.281 punti e il Ftse Italia Star segna un +1,16% a 11.373 punti. A spingere il listino milanese i guadagni del comparto bancario, che contribuiscono a rendere Piazza Affari la migliore in Europa.