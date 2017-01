foto LaPresse

15:59

- Dopo due sedute consecutive in calo, Wall Street apre in rialzo con il Dow Jones che guadagna lo 0,36% e il Nasdaq che segna un +0,26%. A dare fiducia al mercato, in una giornata priva di dati macro significativi, a riportare un po' di ottimismo sul mercato azionario sono stati i risultati pubblicati ieri del colosso Usa dell'alluminio Alcoa.