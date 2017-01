foto Tgcom24

- Nuovo aggravio per le tasse dei contribuenti con l'entrata in vigore della Tares, la tariffa che da quest'anno sostituirà la Tarsu (tassa sui rifiuti) e la Tia (tariffa igiene ambientale). Secondo i dati diffusi dalla Cgia di Mestre (associazione artigiani e piccole imprese veneta), la tassa sui rifiuti costerà agli italiani quasi 2 miliardi di euro in più e garantirà al fisco un gettito complessivo di almeno 8 miliardi.